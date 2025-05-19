Audi и Honda впереди всех: в Китае назвали самые надёжные кроссоверы местной сборки

Немецкие и японские кроссоверы не пустили «китайцев» даже в топ-5 рейтинга.

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В Поднебесной выбрали наиболее качественные кроссоверы, представленные на авторынке страны. Возглавили список отнюдь не машины брендов из Китая, сообщает портал «Китайские автомобили».

Составители рейтинга, Китайская Сеть качества, в ходе исследования проанализировали жалобы автовладельцев на дефекты и неисправности. Самой качественной стала марка, набравшая наименьшее количество штрафных очков

Примечательно, что в лидерах рейтинга оказались зарубежные модели, собранные «китайцами» при поддержке зарубежных автокомпаний. Так, самым надежным признали кроссовер Audi Q6, который был выпущен концерном SAIC. Следом расположились две модели Honda сборки Dongfeng. Замкнули топ-5 Audi Q2L сборки FAW и Honda Avancier от GAC.

В десятку попали лишь два «китайца», разработанные и выпущенные местными автопроизводителями без помощи зарубежных партнеров. GAC GS8 занял шестое место, Tank 500 замкнул топ-10.

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Audi Q6 — 140 штрафных баллов Honda UR-V — 142; Honda XR-V — 143; Audi Q2L — 145; Honda Avancier — 146; GAC GS8 — 147; Cadillac GT4 — 149: Jetta VS7 — 150; Volvo XC60 — 151; Tank 500 — 151.

Антирейтинг возглавил паркетник Dongfeng Aeolus AX7, заработавший рекордные 267 штрафных балла и ставший худшим из 97 моделей, которые представлены в списке. Второе место с конца занял люксовый внедорожник Range Rover Evoque с 263 очками, а третью строчку занял Venucia Star: компактный кроссовер от Dongfeng получил 259 баллов.

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