В России стартует производство гибридного седана Voyah Passion

Представительский автомобиль станет третьей моделью премиум-бренда FAW на конвейере завода в Липецке.

© Voyah

Автозавод «Моторинвест» в Липецкой области в июле 2025 года начнет выпуск седанов Voyah Passion. Эта модель официально вышла на российский рынок ещё два года назад, но пока поставляется напрямую из Китая.

Как сообщила «Российская газета», на конвейер встанет гибридная версия. Речи о выпуске полностью электрической модификации Passion, судя по всему, не идёт. Стоимость седана российской сборки будет начинаться от 5 555 000 рублей.

Гибридный Voyah Passion оснащается силовой установкой мощностью 394 л.с. и полным приводом. С места до 100 км/ч седан разгоняется за 5,9 секунды. На полном баке и при полностью заряженной батарее автомобиль проезжает до 1000 км.

© Voyah

Помимо седана Passion, в российской линейке Voyah представлены кроссовер Free и минивэн Dream, который тоже собирают на заводе в Липецке. Поставляется из Китая только ультрароскошный внедорожник M-Hero.

Расположенный в деревне Гребенкино Липецкой области автомобильный завод «Моторинвест» способен выпускать до 100 000 тысяч машин в год. С осени 2022 года здесь собирают электромобили российской марки Evolute.

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