Honda сократит производство электрических автомобилей

Японский автогигант сосредоточится на выпуске гибридов.

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Крупнейший в мире автопроизводитель Honda будет выпускать меньше «чистых» электрокаров и сосредоточится на выпуске гибридов. Об этом заявил генеральный директор японского концерна Тосихиро Мибе на пресс-конференции 20 мая.

По словам топ-менеджера, Toyota на треть сократит объём инвестиций в разработку электрических машин до 2030 года — с $69 млрд до $48,5 млрд. Главной причиной такого решения стало снижение спроса на батарейные автомобили в мире. В компании скорректировали прогноз продаж с учетом текущих реалий рынка и пришли к выводу, что в ближайшие пять лет продадут на 30% меньше «электричек», чем планировали изначально.

«Мы не отказываемся от инвестиций в электромобили и просто отодвинули их на второй план», — приводит слова Мибе издание Bloomberg.

Toyota сосредоточится на полуэлектрических моделях и к 2030 году планирует выпустить 2-2,3 млн гибридных машин. С 2027-го и до конца текущего десятилетия «японцы» выпустят 13 новинок с двигателем внутреннего сгорания и электрическим довеском.

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