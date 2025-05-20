Новые модели АвтоВАЗа будут оснащаться панорамной крышей

Формально в модельном ряду Волжского завода уже была машина со стеклянной крышей.

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Российский концерн АвтоВАЗ добавит в топовые комплектации будущих моделей панорамную крышу, передаёт инсайдерский портал «Лада.Онлайн».

Разработкой панорамного остекления займется «Точмаш-Авто». Компания из Владимирской области ещё в 2023 году выиграла тендер на поставку стеклянной крыши для Lada Vesta и Lada Largus, но до внедрения этой опции дело до сих пор не дошло.

Формально первой и пока единственной моделью АвтоВАЗа с «панорамой» остаётся Lada X-Cross 5, которая выпускалась во второй половине 2023 года. Однако прямого отношения этот кроссовер к Волжскому автозаводу всё-таки не имел, так как представлял собой перелицованного «китайца» FAW Bestune T77 и собирался на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что первой настоящей машиной Lada со стеклянной крышей станет паркетник на базе Vesta, выпуск которого запланирован на 2026 год.

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