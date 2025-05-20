В России возобновили работу над национальным стандартом краш-тестов

Проект RuNCA находился «на паузе» с начала 2020 года.

© Tonic Ray Sonic/Shutterstock

После шестилетнего перерыва в России будет возобновлена работа над национальной системой краш-тестов и рейтинга безопасности автомобилей RuNCAP (Russian New Car Assessment Program), сообщила пресс-служба Ассоциации автомобильных инженеров России.

Разработка собственной процедуры и методики для проведения краш-тестов в России началась ещё в 2019 году, но в 2020-м была приостановлена из-за пандемии Covid-19. Затем ситуация усугубилась из-за ухода западных автопроизводителей, который привел к глобальным переменам в российском автопроме.

Как говорится в официальном пресс-релизе, возобновить работу над RuNCAP решено в связи появлением большого количества принципиально новых игроков на автомобильном рынке России. Можно предположить, что речь идёт о машинах китайского производства.

«Для проведения испытаний по методикам RuNCAP технически есть все необходимое. На базе Центра испытаний ФГУП «НАМИ» можно проводить оценку эффективности системы автоматического экстренного торможения, проверку безопасности транспортных средств при встречном, угловом столкновениях с различными перекрытиями, а также ударе о столб», — отметил президент Ассоциации автомобильных инженеров Денис Загарин.

На сегодняшний день в мире нет единого стандарта проведения краш-тестов. Свои отдельные программы имеются во многих странах и регионах. В Европе испытания автомобилей и на прочность безопасности проводят по системе Euro NCAP, в Китае действует стандарт C-NCAP, в Южной Корее — KNCAP, в США — NHTSA.

84 краш-теста: Lada Iskra превзошла российские требования безопасности