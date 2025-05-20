Беспилотник на дороге: в России появится новый предупреждающий знак

Дорожный знак будет предупреждать, что на участке дороги в тестовом режиме ездят автономные грузовые машины и роботакси.

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На российских дорогах появится новый предупреждающий знак. Дорожный указатель будет обозначать участки тестирования беспилотных автомобилей, передаёт газета «Коммерсантъ».

Сейчас беспилотные грузовики и роботакси можно встретить на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и автомагистрали М-11 «Нева», где запущено их тестовое движение. В следующем году беспилотные авто могут появиться на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Каких-либо обозначений на тестовых дорогах нет, а отличить транспортные средства без водителя от обычных можно только по треугольнику с буквой «А» на ветровом стекле.

Над введением соответствующего дорожного знака в обиход работает Росстандарт.

«Водители, пешеходы и велосипедисты должны понимать, что рядом движется транспортное средство без водителя. Участники движения могут быть более осторожны, зная, что рядом едет беспилотник, особенно в случае нестабильной дорожной обстановки или неожиданных маневров», — приводит слова представителя ведомства «Коммерсантъ».

Не уточняется, как скоро новый предупреждающий знак появится на тестовых участках. Указатели о возможном присутствии беспилотных машин на дороге применяются во многих других странах, таких как США, Япония, Сингапур, Германия, Великобритания.

К 2042 году большинство машин в России будут оснащены автопилотом