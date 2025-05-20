Российский электромобиль «Атом» получит голосовой ИИ-помощник

Искусственный интеллект будет учитывать предпочтения водителя.

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Инновационный российский электромобиль «Атом» получит умный голосовой ассистент, который не только будет выполнять команды водителя, но и давать полезные советы. Об этом рассказала пресс-служба компании «Кама», которая занимается разработкой машины.

Голосовой ассистент «Атома» разработан на базе искусственного интеллекта. ИИ-помощник сможет анализировать техническое состояние автомобиля и предупреждать водителя в случае возникновения неполадок. Кроме того, он будет анализировать и учитывать личные предпочтения и потребности автовладельца. Например, система сможет предложить интересные локации на маршруте.

«Помощник понимает контекст разговора, а не просто реагирует на заранее запрограммированные фразы», — рассказали в «Атоме».

С помощью голосового ассистента «Атома» также можно управлять климат-контролем, открытием и закрытием дверей и окон, освещением в салоне, а также настраивать руль, зеркала и сиденья. Что немаловажно, помощник сможет работать в автономном режиме без соединения с интернетом.

Запуск «Атома» в серийное производство запланирован на июль 2025 года. Среди других инноваций в электрическом хэтчбеке — система идентификации водителя по лицу, проекционный дисплей на лобовом стекле, экран на руле и продвинутая система помощи водителю.

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