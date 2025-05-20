3000 машин на 7 млрд рублей: импорт корейских автомобилей в Россию побил двухлетний рекорд

Корея вошла в топ-3 крупнейших импортеров автомобилей в Россию по итогам апреля.

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Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию резко пошли вверх этой весной, притом что ведущие корейские автопроизводители Hyundai и Kia пока только размышляют о возможном возвращении в нашу страну. В сравнении с прошлым годом импорт увеличился в два раза, следует из данных южнокорейской таможенной службы.

В апреле на российский рынок завезли корейские автомобили на $90 млн или 7,3 млрд рублей. Это наивысший показатель с марта 2023 года. Даже относительно предыдущего месяца объём поставок в денежном эквиваленте вырос на 25%. А в мировом рейтинге покупателей корейских авто Россия за последний месяц поднялась с 12-го на 11-е место.

По ранее представленным данным «Автостата», в абсолютном выражении в апреле в Россию завезли 3 тысячи автомобилей из Кореи — это 9% от всех поставок. Больше машин было ввезено только из Китая (65%) и Киргизии (12%).

Резкое увеличение ввоза корейских иномарок в Россию во многом связано с официальным выходом компании KGM на отечественный рынок. Автомобили экс-SsangYong заняли 80% объема корейских поставок в Россию в апреле.

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