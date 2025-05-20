KIA зарегистрировала свой новый логотип в России

Корейская компания дала ещё один повод для разговоров о возможном возвращении на российский рынок.

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Крупнейшая корейская автокомпания Kia зарегистрировала в России свой обновленный логотип. Первой на наличие товарного знака в электронной базе Роспатента обратила внимание газета «Известия».

Логотип Kia был обновлён ещё в январе 2021 года. Эмблема стала двухмерной и лишилась овальной рамки. По сути, осталось только название компании в виде стилизованной надписи, в котором буквы соединены друг с другом. Именно этот логотип и был внесен 20 мая в базу Роспатента.

Стоит отметить, что не первый раз за последнее время Kia регистрирует свои бренды в России. С начала текущего года «корейцы» запатентовали в общей сложности десяток марок, среди которых наименования автомобилей, аксессуаров, технических масел и жидкостей.

Kia присутствовала на российском рынке больше 20 лет — с 1996 по 2022 годы. Автомобили корейской марки собирали на заводах в Калининграде и Санкт-Петербурге. В конце 2010-и и начале 2020-х Kia продавала в России около 200 тысяч машин в год.

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