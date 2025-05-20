Виновников ДТП без ОСАГО предложили лишать прав

Депутаты назвали меру адекватной, соразмерной и необходимой.

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Автомобилисты, которые уклоняются от выплаты компенсации за ущерб, причиненный в дорожно-транспортном происшествии, могут лишиться водительских прав. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Как говорится в пояснительной записке, некоторые водители сознательно не оформляют полис ОСАГО, и в случае ДТП по их вине оплачивать материальный ущерб приходится пострадавшим. Воздействовать на виновника аварии не всегда получается после вынесения судебного решения.

Авторы законопроекта привели реальный пример из российской практики, когда суд постановил взыскать с виновников аварии 772 870 рублей и 341 316 рублей. Но приставы не обнаружили у них движимого и недвижимого имущества, денежных средств и вкладов на банковских счетах и посчитали решения судов неисполнимыми.

«На практике виновник ДТП, который продолжает уклоняться от исполнения решения суда, сохраняет возможность управлять транспортным средством и не сталкивается с реальными ограничениями. Особенно это относится к водителям из числа мигрантов и социально неблагополучных групп», — сказано в пояснительной записке.

Временное ограничение на управление автомобилем депутаты назвали адекватной, соразмерной и необходимой мерой, которая поможет защитить интересы материально пострадавших водителей. В то же время предлагается установить лимит, ниже которого ограничение к виновнику ДТП не применяется. Этот порог, согласно документу, составит 100 000 рублей.

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