Илон Маск заявил, что останется во главе Tesla до 2030 года

Бизнесмен ответил на вопрос о своём будущем в компании.

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Американский инженер и миллиардер Илон Маск опроверг слухи о своём уходе с поста генерального директора Tesla. Выступая на Катарском экономическом форуме, он заявил, что до 2030 года точно сохранит свою должность в компании, сообщает Forbes.

Будущее эпатажного предпринимателя оказалось под вопросом на фоне снижения популярности американской марки в мире. В Европе продажи «электричек» Tesla в первом квартале 2025 года упали на 37,2% относительно прошлого года, в Китае — на 21,8%, на родине в США — на 13%.

Не в последнюю очередь проблемы на мировых рынках Tesla связаны с политической активностью и спорным поведением Маска, которые бросили тень на репутацию бренда. По сведениям инсайдеров, акционеры рассматривают несколько вариантов: от ограничения полномочий Маска до его снятия с поста гендиректора.

«Да, в этом никаких сомнений», — ответил миллиардер на вопрос модератора форума, останется ли он во главе Tesla как минимум в ближайшие пять лет.

53-летний выходец из ЮАР занимает пост генерального директора Tesla с 2008 года и является «долгожителем» среди действующих глав мировых автокомпаний. Правда, до абсолютного рекорда Маску далеко: Осаму Судзуки руководил Suzuki Motor на протяжении 43 лет.

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