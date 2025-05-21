Российский импортер Lixiang будет бороться с «серыми» дилерами

Отечественный дистрибьютор марки ещё 15 мая объявил о запрете поставок «серых» машин.

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Официальный поставщик автомобилей премиальной марки Lixiang / Li Auto в России, концерн Sinomach Auto, будет бороться с «серыми» дилерами. Причём дистрибьютор намерен пресекать не только продажи машин по параллельному импорту.

Как говорится в сообщении Sinomach Auto, специальный дилерский комитет, помимо «параллельных» поставок, будет бороться с нелегальным использованием товарных знаков, рекламных баннеров и незаконных сайтов. Подробнее о методах борьбы с «серыми» схемами и всеми вышеперечисленными нарушениями представители компании расскажут на пресс-конференции в среду, 21 мая.

Популярная марка Lixiang / Li Auto официально выходит на российский рынок после нескольких лет работы в «тени». Первыми в продажу поступят гибридные кроссоверы L6, L7 и L9 в ценовом диапазоне от 5 690 000 до 8 590 000 рублей. Также уже известно, в каких городах в скором времени будут открыты дилерские центры китайского автопроизводителя.

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