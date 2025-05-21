Мировые продажи автомобилей выросли на 6%

В отдельных странах спрос на машины вырос на 12%.

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Глобальные продажи легковых автомобилей и легких коммерческих машин (LCV) в апреле составили 7 324 712 штук. Это на 6% больше, чем в середине весны 2024 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на статистику от GlobalData.

Почти треть мирового авторынка пришлась на Китай, где продано 2 055 153 единиц. Следом идет США с 1 473 995 реализованными автомобилями, а замыкают тройку Западная Европа — 1 085 892 единицы.

Однако если в КНР и Штатах спрос вырос на 12% и 11,3%, то в Европе рынок сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Упали на 1,3% продажи и в странах Восточной Европы — 367 605 экземпляров.

Другие крупнейшие мировые рынки вышли в плюс, такие как Япония (339 790 штук, +10,5%), Южная Америка (248 039, +3,6%), Канада (178 787, +7,8%), Южная Корея (148 332, +6,9%)

Суммарно за первые четыре месяца текущего года в мире продано 29 243 912 «легковушек» LCV. Прирост в сравнении с 2024 годом практически такой же, как и в апреле — 5,9%.

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