Только гибриды и три модификации: состоялась премьера Toyota RAV4 шестого поколения

Популярный внедорожник Toyota лишился обычной бензиновой версии.

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Компания Toyota в среду, 21 мая, представила кроссовер RAV4 шестого поколения. Одна из самых долгожданных и громких новинок японского концерна серьёзно обновилась как внешне, так и технически, и получила сразу несколько версий.

Новый RAV4 построен на фирменной платформе TNGA-K, на которой базировался и внедорожник предыдущей генерации. При этом автомобиль получил новый кузов и интерьер.

Среди главных особенностей экстерьера — C-образные фары, пересмотренный рисунок радиаторной решетки, который схож с дизайном GR Corolla, сплиттер и достаточно большой по меркам компактного внедорожника спойлер на пятой двери. 20-дюймовые легкосплавные диски, трапециевидные колесные арки и рельефные обводы кузова добавляют атлетичности машине.

RAV6 будет предлагаться в трёх версиях: городской Core, внедорожный Adventure и спортивный GR Sport с улучшенной подвеской и продвинутой аэродинамикой. Отличаются они по дорожному просвету, настройкам шасси, рулевого управления и аэродинамике кузова.

Изменился полностью и интерьер. 12,3-дюймовая «приборка» стала стандартной во всех комплектациях, центральный тачскрин мультимедийной системы — на 10,5 или 12,9 дюйма. Имеется проекционный дисплей. Одна из самых интересных новинок: небольшой джойстик в стиле современных Porsche вместо традиционного селектора коробки передач. В целом стало больше сенсорных кнопок, и так, например, физические клавиши управления климатической установкой убрали полностью.

Обычной бензиновой версии в линейке Toyota RAV4 теперь нет. Доступны только самозаряжающийся (HEV) и подключаемый гибриды (PHEV) с ДВС объёмом 2,5 литра. Мощность составляет 229 и 324 л.с. соответственно. Привод может быть как полным, так и передним. Динамические характеристики и запас хода подзаряжаемого гибрида пока не раскрыты.

В продажу новый Toyota RAV4 поступит до конца 2025 года. Сначала внедорожник дебютирует в Японии, затем выйдет на рынок в США и Европе. Поставки планируются в общей сложности в 180 стран. Стоимость пока не объявлена.

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