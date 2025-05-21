150 л.с. и 408 км на одном заряде: Nissan показал компактный батарейный хэтчбек Micra

Стали известны первые подробности о микрокаре Nissan.

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Компания Nissan представила абсолютно новую модель — электрический хэтчбек Micra. Компактная пятидверка является одной из новинок, анонсированных японским автопроизводителем в конце марта 2025 года

Микрокар построен на «тележке» AmpR, которая используется на Renault R5. Габариты Micra полностью соответствуют названию: длина меньше 4000 мм, колёсная база — 2540 мм. При этом багажник достаточно объёмный по меркам автомобилей данного класса и способен вместить 326 литра груза.

В салоне имеются 10,1-дюймовая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы такого же размера. На рулевой колонке предусмотрены «лепестки» для настройки системы рекуперации энергии. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения и другое оборудование.

В стандартном исполнении Nissan Micra оснащается 122-сильным электродвигателем и тяговым аккумулятором на 40 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода до 308 км. Расширенный вариант имеет мотор мощностью 150 л.с., ёмкость батареи — 52 кВт⋅ч, что позволяет проезжать от зарядки до зарядки 408 км.

Продажи Nissan Micra стартуют в конце 2025 года.

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