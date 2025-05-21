С 1 июня изменится тариф проезда по платному скоростному диаметру в Москве

Поездки останутся платными только в час-пик.

© Дептранс Москвы

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована на 2 рубля и составит 7 рублей за участок. Новый тариф вступит в силу с 1 июня, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, т.е. 16 из 24 часов. Плата по-прежнему будет взиматься только в час-пик: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные проезд круглосуточно бесплатно.

Поскольку МСД разделена на девять участков, максимальная стоимость проезда в загруженные часы составит 63 рубля. Стоимость транзитного проезда останется на уровне 950 рублей.

Поездка по МСД, 65-километровой внутригородской магистрали, стала частично платной с 15 февраля нынешнего года. Введение оплаты власти столицы объяснили стремлением разгрузить автомагистраль, так как в пиковые часы пробки здесь достигали 6-7 баллов.

12 мая вступили в силу новые тарифы проезда по М-11 «Нева» и проспекту Багратиона в Москве