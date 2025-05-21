Совет Федерации одобрил закон о российских автомобилях в такси

Новые требования к отечественным таксопаркам вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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Резонансный закон об обязательном использовании российских легковых автомобилей в отечественных таксопарках одобрен Советом Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Совфеда в среду, 21 мая.

Согласно одобренному проекту закона, российские таксомоторные компании смогут использовать только легковые автомобили с уровнем локализации минимум 3200 тысячи баллов. Данному критерию на сегодняшний день соответствуют автомобили Lada «Москвич» и Evolute, а также китайские машины Haval сборки тульского завода.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года практически во всех регионах России. Отсрочку до 2028-го получили Калининградская область и Сибирский федеральный округ, на Дальнем Востоке требование по локализации такси станет обязательным с 2030-го.

«Повышение уровня локализации не только укрепит независимость отрасли, но и даст импульс отечественному автопрому. Ожидается, что новые требования создадут дополнительный спрос на 40—50 тыс. российских машин в год. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, нарастить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и ежегодно пополнять бюджет на 10–12 млрд руб. за счет роста налоговых поступлений», — прокомментировал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Теперь документ будет направлен на одобрение президенту. В силу закон вступит после подписания и публикации на официальном интернет-портале правовой информации.

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