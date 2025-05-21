Hongqi раскрыл подробности о лифтбеке H6 для России

Китайский автопроизводитель готовится к старту продаж нового автомобиля на российском рынке.

© Hongqi

Премиальный бренд Hongqi раскрыл подробности о новой модели для российского рынка — лифтбеке H6. Представительский автомобиль поступит в продажу грядущим летом.

Новинка относится к сегменту седанов D-класса. Длина автомобиля составляет 4990 мм, ширина — 1876 мм, высота — 1450 мм, а колёсная база — 2920 мм. От своих «одноклассников» H6 отличается минимальным лобовым сопротивлением, которое составляет всего 0,27 Cd. Разработкой дизайна лифтбека занимался бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

© Hongqi

Оснащен седан 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 380 Н·м крутящего момента в связке с 8-ступенчатым классическим «автоматом», привод — передний. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает около семи секунд. На выбор доступны четыре режима вождения: экономичный, спортивный, комфортный и индивидуальный.

Среди других технических особенностей Hongqi H6 можно отметить полностью независимую подвеску — McPherson спереди и многорычажную сзади. В топовой комплектации устанавливаются амортизаторы с автоматическим регулированием демпфирования, что повышает комфорт и безопасность вождения.

Одним из главных визуальных элементов является массивная решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями.

Передняя и задняя оптика полностью светодиодная с динамической приветственной анимацией.

Салон оборудован спортивными сиденьями, водительское кресло оснащено функцией массажа с тремя режимами. Мультимедийная система с 12,6-дюймовым дисплеем полностью русифицирована. Отделка интерьера выполнена из мягких поверхностей с прострочкой, хромированных деталей и карбоновых декоративных накладок.

В российском модельном ряду Hongqi новинка займет место между бизнес-седаном H5 и флагманским H9. Стоимость и срок начала продаж пока не объявлены. Полноценная презентация состоится 3 июня.

© Hongqi

Итальянский вайб: тест-драйв кроссовера Hongqi HS5