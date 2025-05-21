Серийный Opel Mokka превратили в раллийный Mokka GSE Rally

Спортивный автомобиль работает только на электричестве.

© Opel

Компания Opel представила первую модель из возрожденной спортивной линейки GSe. «Первенцем» семейства Grand Sport Electric стал раллийный Mokka GSE Rally, сообщила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Спортивная новинка базируется на серийном электрическом кроссовере Opel Mokka. «Заряженная» новинка, правда, имеет почти вдвое более мощный двигатель: 280 л.с. и 345 Н·м крутящего момента. Единственное, что роднит серийную и спортивную версию — стандартная тяговая батарея на 52 кВт⋅ч.

Других технических подробностей Mokka GSE Rally на данный момент нет. В Opel только рассказали, машина оснащена раллийной подвеской Bilstein, гоночной коробкой передач и облегченным шасси.

© Opel

Кроме того, GSE Rally получит усиленную защиту тягового аккумулятора в области днища. На случай аварии предусмотрена сложная система датчиков, которая отключает высоковольтную систему за несколько десятых секунды. Также имеется специальное устройство пожаротушения с веществом, которое не проводит ток.

Opel Mokka GSE Rally — первый в мире раллийный автомобиль, разработанный в соответствии с новыми правилами FIA eRally5. Дебют Mokka GSE Rally состоится уже 23-24 мая на ралли в Эйндховене в рамках электрического Кубка Германии, который в 2025 году проходит уже в пятый раз.

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