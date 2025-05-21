Серийный Opel Mokka превратили в раллийный Mokka GSE Rally
Спортивный автомобиль работает только на электричестве.
Компания Opel представила первую модель из возрожденной спортивной линейки GSe. «Первенцем» семейства Grand Sport Electric стал раллийный Mokka GSE Rally, сообщила пресс-служба немецкого автопроизводителя.
Спортивная новинка базируется на серийном электрическом кроссовере Opel Mokka. «Заряженная» новинка, правда, имеет почти вдвое более мощный двигатель: 280 л.с. и 345 Н·м крутящего момента. Единственное, что роднит серийную и спортивную версию — стандартная тяговая батарея на 52 кВт⋅ч.
Других технических подробностей Mokka GSE Rally на данный момент нет. В Opel только рассказали, машина оснащена раллийной подвеской Bilstein, гоночной коробкой передач и облегченным шасси.
Кроме того, GSE Rally получит усиленную защиту тягового аккумулятора в области днища. На случай аварии предусмотрена сложная система датчиков, которая отключает высоковольтную систему за несколько десятых секунды. Также имеется специальное устройство пожаротушения с веществом, которое не проводит ток.
Opel Mokka GSE Rally — первый в мире раллийный автомобиль, разработанный в соответствии с новыми правилами FIA eRally5. Дебют Mokka GSE Rally состоится уже 23-24 мая на ралли в Эйндховене в рамках электрического Кубка Германии, который в 2025 году проходит уже в пятый раз.