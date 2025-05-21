Стали известны подробности о сборке кроссоверов Jaecoo в России

Важное заявление по поводу российской сборки Jaecoo будет сделано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Бывший автомобильный General Motors в Санкт-Петербурге активно готовится к выпуску премиальных кроссоверов китайской марки Jaecoo. О ходе подготовки рассказал Телеграм-канал «Русские автомобили».

По сведения источника, на завод из Китая уже поступают пресс-формы панелей кузова. Закуплено сварочное оборудование и сформирован пул основных поставщиков.

Что немаловажно, головное предприятие Jaecoo близко к заключению Специального инвестиционного контракта (СПИК). По этому соглашению автопроизводитель возьмет на себя обязательства по углублению локализации популярных моделей.

Ещё в конце марта сообщалось, что на конвейер завода в Шушарах встанут среднеразмерный кроссовер J7 и флагманский J8.

«Разработана трёхэтапная программа локализации, в ней фигурируют даже ДВС и роботизированная коробка передач. Объявлены тендеры на поставки», — сообщил источник.

Ожидается, что о заключении СПИКа и наименовании, по которым будут выпускаться кроссоверы, объявят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 18 по 21 июня 2025 года.

Бывший завод General Motors в Шушарах простаивает с 2015 года, когда американский автогигант ушел из России. В 2020-м предприятие было продано Hyundai, но из-за дальнейших событий на отечественном авторынке производство так и не было налажено. С прошлого года площадка принадлежит AGR Automotive Group (АГР).

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