Неплательщикам алиментов могут запретить постановку авто на учёт в ГАИ

Сейчас должник может временно лишиться прав на управление транспортным средством.

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Правительство России прорабатывает вопрос о возможности запрета злостным неплательщикам алиментов регистрировать транспортные средства в Госавтоинспекции. О проработке соответствующей инициативы сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Управление автомобилем без регистрации в ГАИ запрещено. За первое нарушение водитель получит штраф от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф составит 5000 рублей, либо будет наложено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

«Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств», — приводит слова Аристова информационное агентство «РИА Новости».

По действующему законодательству, должник по алиментам может лишиться водительских прав в случае, если сумма задолженности по алиментам больше 10 000 рублей. При этом права не изымаются, как при нарушении правил дорожного движения – просто ограничивается их действие. Однако если должник сядет за руль, то рискует получить административный штраф в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишения водительского удостоверения на один год.

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