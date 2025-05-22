Глава Porsche назвал нереальным план по массовому выпуску электромобилей

Компания из Штутгарта поменяла план по выпуску электрокаров.

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Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche отказался от амбициозного плана по электрификации 80% модельного ряда до конца текущего десятилетия. Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил генеральный директор компании Оливер Блюм.

Как минимум в ближайшие пять лет Porsche планирует сосредоточиться на выпуске гибридных моделей. А такие популярные и культовые модели, как Panamera и Cayenne, по-прежнему будут оснащаться обычным бензиновым двигателем.

«Планировалось, что к 2030 году наша линейка будет на 80% состоять из электрических машин. Но при нынешней ситуации на мировом рынке это нереально. Мы должны адаптироваться и пересмотреть этот план», — приводит слова Блюма издание Motor1.

На сегодняшний день в линейке автопроизводителя из Штутгарта имеется всего три полностью электрические машины: седан Taycan, кроссовер Macan и кросс-универсал Taycan Cross Turismo. По итогам прошлого года на их долю пришлось 12% от всех продаж Porsche.

Porsche не собирается отказываться от бензиновых моторов