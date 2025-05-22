Госдума отклонила законопроект об увеличении выплат по ОСАГО

Повышение страховых сумм посчитали экономически необоснованным.

Максимальный размер выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО не изменится в обозримом будущем. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект об увеличении лимита, сообщает «РИА Новости».

Авторы проекта закона, депутаты от партии ЛДПР, ещё минувшей зимой предложили увеличить предельную сумму выплат при вреде здоровью и жизни участнику ДТП с 500 тысяч до 650 тысяч рублей. Лимит выплат за повреждение автомобиля хотели повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей. Однако идея не нашла поддержки в правительстве.

В Госдуме посчитали экономически необоснованным увеличение страховых сумм и размеров компенсационных выплат по ОСАГО. Как говорится в заключении, изменение предельной планки может подорвать финансовую стабильность страховых компаний и привести к подорожанию договора страхования.

Ранее против увеличения лимита выплат по обязательной «автогражданке» выступили Российский союз автостраховщиков (РСА), Центробанк РФ и Министерство финансов. В частности, в ЦБ отметили, что вместе со страховыми суммами вырастут и базовые ставки по ОСАГО, причем сразу на 10%.

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