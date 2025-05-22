BYD анонсировал разработку гибридной установки нового поколения

Новый PHEV получит электротягу на 200 км.

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Китайский автомобильный концерн BYD работает над гибридной силовой установкой нового поколения. Система обеспечит больший запас хода на электротяге и будет заряжаться быстрее актуальных аналогов, передает AutoCar.

Сейчас подзаряжаемые гибриды (PHEV) в основном способны проехать в электрическом режиме до 150 км. Дальше либо нужно подключать ДВС, либо заряжать батарею. А самая дальнобойная модель BYD — кроссовер Seal U — преодолевает 123 км на питании от аккумулятора.

Ожидается, что запас хода с новой комбинированной установкой BYD составит 200 км. При этом мощность зарядки увеличится на 60% — до 150 кВт.

«Наша цель — сделать так, чтобы электротягу можно было задействовать при повседневных поездках и на больших расстояниях, а пополнение заряда не занимало много времени», — заявила исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли.

Представить новое поколение гибридной установки в компании из Шэньчжэня пообещали до конца 2027 года.

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