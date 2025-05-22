BYD анонсировал разработку гибридной установки нового поколения
Новый PHEV получит электротягу на 200 км.
Китайский автомобильный концерн BYD работает над гибридной силовой установкой нового поколения. Система обеспечит больший запас хода на электротяге и будет заряжаться быстрее актуальных аналогов, передает AutoCar.
Сейчас подзаряжаемые гибриды (PHEV) в основном способны проехать в электрическом режиме до 150 км. Дальше либо нужно подключать ДВС, либо заряжать батарею. А самая дальнобойная модель BYD — кроссовер Seal U — преодолевает 123 км на питании от аккумулятора.
Ожидается, что запас хода с новой комбинированной установкой BYD составит 200 км. При этом мощность зарядки увеличится на 60% — до 150 кВт.
«Наша цель — сделать так, чтобы электротягу можно было задействовать при повседневных поездках и на больших расстояниях, а пополнение заряда не занимало много времени», — заявила исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли.
Представить новое поколение гибридной установки в компании из Шэньчжэня пообещали до конца 2027 года.