Дорожные камеры в Подмосковье начали фиксировать использование телефона за рулём

Зафиксировано уже свыше 100 нарушений.

© ChiccoDodiFC/Shutterstock

Камеры автоматической фото- и видеофиксации на дорогах Подмосковья получили функцию по распознаванию использования телефонов за рулём. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

На сегодняшний день по области установлено 30 комплексов, и уже зафиксировано 105 случаев использования мобильных устройств во время вождения.

«Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение», — прокомментировал нововведение министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Правила дорожного движения запрещают общение по телефону без специального удерживающего устройства (hands free) при управлении автомобилем. Штраф составляет 1500 рублей.

Как проверить штрафы ГИБДД и оплатить их вовремя