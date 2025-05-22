В России может появиться новая госпрограмма на покупку автомобиля

Покупатели автомобилей в России могут получить прямую господдержку.

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Российская компания АвтоВАЗ и Минпромторг обсуждают меру прямой господдержки скидок на покупку автомобилей. Об этом рассказал вице-президент отечественного концерна Сергей Громак.

«Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса. Как один из вариантов – прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки для покупателей», — цитирует Громака информационное агентство ТАСС.

Если новый механизм государственного субсидирования получит «зеленый свет», то автопроизводители смогут напрямую давать скидку покупателям. Пока не уточняется, как именно будет работать этот формат.

На сегодняшний день господдержка действует при приобретении автомобиля в кредит или лизинг. Скидка составляет от 10% до 25% в зависимости от программы и региона. Так, например, буквально на прошлой неделя, 13 мая, была возобновлена госпрограмма «Семейный автомобиль».

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