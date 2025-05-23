Ситидрайв обновляет позиционирование и запускает новые сервисы в мобильном приложении

Компания объявила о масштабном обновлении и выходе за рамки традиционного каршеринга.

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С 1 июня 2025 года в приложении компании обновятся такие сервисы, как долгосрочная подписка на автомобили (от 1 до 72 месяцев с возможностью выкупа), классический прокат машин с доставкой и решения для корпоративных клиентов. До конца июля Ситидрайв также запустит продажу автомобилей с пробегом из собственного парка и услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей на своих СТО.

В течение года в приложении появятся и другие сервисы. В 2026-м добавятся новые опции и будет перезапущена программа лояльности для всех услуг, сообщили «Рамблеру» в компании.

«Мы видим потребность наших пользователей в большем, чем просто каршеринг, поэтому мы выходим за рамки и трансформируемся в платформу, которая призвана удовлетворять потребности автомобилистов», — приводятся в сообщении слова гендиректора Ситидайва Эдуарда Мингажева.

Обновленное приложение позволит использовать единый профиль для всех сервисов, а также оплачивать любые услуги с помощью одной банковской карты. Для аренды автомобилей на длительный срок и классического проката теперь не требуется участие менеджеров — все можно оформить непосредственно в приложении.

© Ситидрайв

Сервис Ситидрайв доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Для получения новых возможностей пользователям необходимо обновить приложение.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.

На сегодняшний день Ситидрайв занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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