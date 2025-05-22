Стала известна дата презентации первого кроссовера Tenet

Паркетник станет одной из четырех анонсированных моделей новой российской марки.

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Премьера первого кроссовера Tenet состоится в начале грядущего лета. Об этом в четверг, 22 мая, объявила пресс-служба нового отечественного бренда.

«Первый серийный кроссовер Tenet будет представлен широкой публике в июне 2025 года», — говорится в сообщении «Тенет Рус».

Каких-либо подробностей о модели на данный момент нет. Неизвестно даже, как называется эта машина, не говоря уже о стоимости и комплектациях.

О запуске нового российского автобренда было объявлено в феврале 2025 года. До сих пор неизвестно, что именно за автомобили планируется выпускать под этим названием. Предположительно, одной из моделей станет перелицованный китайский кроссовер Chery Tiggo 7L.

Производство паркетников Tenet будет налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Сборка из готовых машинокомплектов стартует уже в июне, а в июле-сентябре предприятие перейдет на выпуск по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

До конца года на конвейер предприятия «АГР Холдинг» встанут ещё три модели Tenet. Производственная мощность экс-завода VW составляет 200 тысяч автомобилей в год.

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