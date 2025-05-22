Lada Iskra включат в программу льготного автокредитования

Новинка российского концерна попадает под государственное субсидирование.

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Новую модель Lada Iskra можно будет купить по программе льготного автокредитования. Об этом рассказал вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак.

Новинка российского концерна встала на конвейер в апреле и появится в автосалонах в середине лета. Примерная стоимость «Искры» — около 1,2 млн рублей.

«Как только состоится старт продаж, она будет доступна. У нее же высокий уровень локализации, поэтому она войдет в программу», — приводит слова Громака информационное агентство ТАСС.

Под льготную госпрограмму автокредитования попадают автомобили стоимостью до 2 млн рублей и имеющие минимум 2000 баллов за локализацию. Этим критериям соответствуют практически весь действующий модельный ряд Lada, кроме Aura: Granta, Vesta, Largus, Niva.

Также по госпрограмме можно купить кроссовер «Москвич 3», внедорожники УАЗ и легкие коммерческие автомобили ГАЗ. Из электромобилей в перечень Минпромторга РФ входят все модели Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus и «Амберавто А5». Также по льготной программе доступны гибридные Voyah Dream и Voyah Free, выпускаемые на заводе «Моторинвест» в Липецке.

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