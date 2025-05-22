Представлен кроссовер Xiaomi YU7: разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды и запас хода 835 км

Внедорожник имеет три варианта двигателя, впечатляющие динамические характеристики и сверхпрочный кузов.

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Китайский технологический гигант Xiaomi официально представил публике свой второй в истории автомобиль после электроседана SU7, ставшего бестселлером. Премьера батарейного кроссовера YU7 состоялась в рамках празднования 15-летия компании, передаёт CarNewsChina.

Базируется внедорожник на той же платформе Modena, что и SU7. Несмотря на разные кузова и классы со своим родственником и соплатформенником, YU7 имеет одинаковую длину, ширину и колесную базу — 4999 мм, 1996 мм и 3000 мм соответственно. Однако кроссовер на 200 мм выше седана — 1608 мм.

Силовая установка Xiaomi YU7 доступна в трёх вариантах:

YU7 RWD: электромотор на 319 л.с. и 528 Н·м, разгон с 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, максимальная скорость 240 км/ч, задний;

YU7 Pro AWD: два электромотора на 496 л.с. и 690 Н·м, разгон от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды, максимальная скорость 240 км/ч, подключаемый полный привод;

YU7 Max AWD: два электромотора на 690 л.с. и 866 Н·м, разгон с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, максимальная скорость 253 км/ч, полный привод.

Динамические характеристики кроссовера впечатляют, учитывая, что весит машина немало — от 2140 кг до 2460 кг в зависимости от комплектации.

Две первые модификации оснащаются тяговым аккумулятором ёмкостью 96,3 кВт·ч. Запас хода заднеприводного YU7 — 835 км, с подключаемым полным приводом можно проехать 770 км от зарядки до зарядки. Ну и наконец, полноприводный внедорожник оборудован аккумулятором на 101,7 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 760 км. Пополнить запас электроэнергии на 620 км можно всего за 15 минут.

Что касается безопасности, то в ходе омологации автомобиль успешно прошел свыше 50 краш-тестов. Конструкция кузова включает в себя интегрированный каркас безопасности из сверхпрочной стали. Кузов из стали и алюминия можно назвать «бронекаркасом». Аккумуляторная батарея имеет усиленную защиту с пуленепробиваемым покрытием

На первоначальной стадии будет доступно три варианта окраса кузова: красный, серый и зелёный. В дальнейшем палитра пополнится ещё пятью цветами.

Цена и срок начала продаж Xiaomi YU7 будут названы на официальной презентации в июле. Седан SU7, разошедшийся тиражом 258 тысяч единиц, стоит от $30 тысяч или 2,3 млн рублей.

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