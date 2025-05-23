В России установлен рекорд продаж автомобилей Hyundai и Kia под маркой Solaris

Перелицованные корейские седаны и кроссоверы набирают популярность среди российских автолюбителей.

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Автомобили российской марки Solaris разошлись рекордным тиражом в апреле, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По итогам второго месяца весны было продано 2298 новых машин. Это лучший результат для нового автобренда за все 13 месяцев присутствия на рынке. Для сравнения, в марте спрос на автомобили Solaris был на 47% ниже — 1555 единиц.

С февраля 2024 года под маркой Solaris выпускаются кроссоверы и седаны, собранные из машинокомплектов, которые остались после ухода Hyundai из России. Выпуск налажен на бывшем предприятии корейской компании в Санкт-Петербурге, которое сейчас принадлежит AGR Automotive Group.

В линейке Solaris имеется четыре модели. Бестселлером в апреле стал кроссовер HC (экс-Hyundai Creta), проданный в количестве 741 экземпляров. Второе место в рейтинге продаж занял седан KRS (бывший Kia Rio), разошедшийся тиражом 730 единиц. Седан HS (бывший Hyundai Solaris) и кросс-хэтчбек KRX (экс-Rio X-Line) реализованы в объёме 435 и 392 штуки соответственно.

Предыдущий рекорд Solaris установил в октябре 2024 года — 2140 штук. Также 2-тысячную отметку бренд преодолел в августе прошлого года, когда было продано 2128 машин.

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