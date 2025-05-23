Porsche объявила о прекращении выпуска бензиновых Boxster и Cayman

Ясности по электрическим преемникам пока нет.

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Компания Porsche снимает с производства бензиновые Boxster и Cayman четвертого поколения. Последние экземпляры с ДВС сойдут с конвейера в октябре, сообщил портал Carscoops со ссылкой на представителя немецкого автопроизводителя.

Учитывая, что актуальные родстер и спорткупе выпускаются с 2015 года, новость ожидаемая. В Европе производство было прекращено ещё в прошлом году, так как машины не соответствуют новым правилам кибербезопасности. Обе модели следующей генерации будут электрическими.

«Boxster и Cayman будут сняты с конвейера в октябре этого года. Трудно сказать, насколько именно хватит складских запасов. Скорее всего, автомобили можно будет найти в продаже ещё в начале следующего года», — пояснил представитель Porsche.

Как скоро появятся электрические версии Boxster и Cayman, пока неизвестно. Изначально в Штутгарте планировали дебют батарейных версий в 2026-м. Однако падение спроса на «электрички» и в целом непростая экономическая ситуация на мировом авторынке вынудили компанию пересмотреть планы и отложить на неопределенный запуск электрической линейки.

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