Россияне потратили рекордную сумму на штрафы за нарушение ПДД

При этом нарушений правил дорожного движения стало меньше.

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Российские водители заплатили рекордную сумму штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в январе-марте 2025 года. Сумма достигла 23,2 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года россияне потратили на оплату штрафов на четверть больше, чем в начале прошлого года. Интересно, что при этом число выписанных постановлений уменьшилось на 12%, т.е. нарушений на российских дорогах в целом стало меньше.

Увеличение суммы штрафов за нарушения ПДД связано с поправками по основным статьям КоАП, применяемым к водителям. С 1 января 2025 года штрафы ГАИ выросли в полтора раза, а скидка при своевременной оплате была уменьшена с 50% до 25%.

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