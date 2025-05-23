СберАвто запустил услугу по заказу автомобиля из-за рубежа

Заказать можно новые автомобили от официальных дилеров и проверенные подержанные авто.

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Сервис для покупки, обслуживания и продажи авто СберАвто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) объявил о запуске услуги по заказу автомобиля из-за рубежа. С помощью новой опции можно купить машины иностранных брендов, редкие модификации и новинки, которые пока не успели добраться до российского рынка.

Как говорится в сообщении, поступившем «Рамблер Авто», нужно оставить заявку на подбор автомобиля, после чего личный помощник СберАвто предложит подходящие варианты. На выбор будут предложены как новые автомобили от официальных дилеров, так и тщательно проверенные машины с пробегом.

После выбора автомобиля заказчик получит подробный расчет стоимости покупки, доставки и таможенных платежей. Вся оплата будет проведена через защищенные каналы удобным для клиента способом. Далее личный помощник проконтролирует все этапы доставки авто к покупателю, в том числе растаможивание.

«Заказ авто из-за рубежа в текущих условиях — потенциально востребованная опция, но она часто кажется людям сложной процедурой, требующей времени и внимания. Поэтому мы создали максимально прозрачный и удобный сервис, который позволит автолюбителям легко заказывать автомобили из-за границы», — прокомментировал Илья Федорченко, генеральный директор СберАвто.

При необходимости СберАвто поможет с оформлением страховки или кредита на новое авто, а также с продажей старого. Гарантия поставки обеспечивается юридически закрепленными обязательствами между покупателем, СберАвто и зарубежным продавцом, а сам автомобиль застрахован от ущерба на всем пути следования к месту получения.

Пока что доставка осуществляется в Москву и Санкт-Петербург. В дальнейшем география нового сервиса СберАвто будет расширена.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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