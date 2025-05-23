Четыре турбины и 2127 «лошадок»: в Италии построили один из самых мощных гиперкаров в мире

Katla от малоизвестной итальянской фирмы оказался мощнее Bugatti Tourbillon.

© Giamaro Automobili

Небольшая компания Giamaro Automobili, основанная в 2021 году в Модене, построила один из самых мощных суперкаров в мире. Автомобилей с такими характеристиками нет даже в линейке флагманов итальянского автопрома Lamborghini и Ferrari.

© Giamaro Automobili

Гиперкар для дорог общего пользования получил название Katla — в честь вулкана на юге Исландии. Мощностные характеристики среднемоторной машины впечатляют. «Под капотом» гиперкара установлен 7,0-литровый двигатель V12 с четырьмя турбонагнетателями, выдающий сумасшедшие 1670 л.с. и 1556 Н·м крутящего момента. И это не всё, так как есть ещё старшая версия с форсированным двигателем на 2127 л.с. и 2008 Н·м. Топовый вариант превосходит даже Bugatti Tourbillon, один из самых мощных дорожных автомобилей в мире.

К сожалению, динамические характеристики Katla пока не анонсированы. Что касается других технических сведений, то привод, вопреки большой мощности, задний. Т.е. все 2000 с лишним «лошадок» передаются только на задние колеса. Коробка передач – классический 7-ступенчатый «автомат». В дальнейшем в качестве опции появится 11-скоростной «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

© Giamaro Automobili

Внешне Katla не отличается оригинальностью и похож на типичный современный суперкар. Набор оборудования стандартный: дневные ходовые огни с саморегулирующимся наклоном света, C-образные фонари, воздухозаборники на капоте и кузове, двери «крыло чайки», большой диффузор и подвижный задний спойлер.

Гиперкар получил карбоновый монокок, который весит 170 кг. Благодаря этому общая масса автомобиля составляет всего 1450 кг, что при 12-цилиндровом двигателе на удивление мало. Мощные карбоно-керамические тормозные диски имеют диаметр 420 мм на передней и задней осях. «Обута» машина в гоночные шины Michelin Bridgestone Potenza Sport на дисках диаметром 20 дюймов спереди и 21 — сзади.

© Giamaro Automobili

Какой-либо информации о сроках начала серийного производства и продаж Katla в итальянской компании не обозначали. Вопрос о стоимости и комплектациях тоже остаётся открытым.

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