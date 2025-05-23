Haval подтвердил планы по расширению производства в России

Представители компании из Поднебесной посетили Тульскую область, где расположены заводы по выпуску автомобилей и двигателей.

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Руководство китайской автомобильной компании Haval подтвердило свои намерения построить в Тульской области завод по выпуску коробок передач. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

О расширении производства на российском предприятии Haval в индустриальном парке «Узловая» впервые стало известно ещё в конце апреля. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан во время визита делегации в ходе визита делегации Тульской области на Шанхайский автосалон-2025. На этой неделе с ответным визитом российский регион посетили представители Haval.

© t.me/dmilyaev

«На встрече руководство компании Haval подтвердило свои намерения по реализации обозначенных проектов!» — написал губернатор.

Автозавод Haval в Тульской области был запущен в работу летом 2019 года. Предприятие выпускает автомобили китайской марки по полному циклу — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Год назад тут был запущен в эксплуатацию завод по производству двигателей. В ближайшие годы также планируется построить кластер по производству автокомпонентов.

В 2024 году российский завод Haval выпустил 130 тысяч машин. Это второй показатель среди российских автомобильных предприятий после АвтоВАЗа с объёмом выпуска 525 тысяч единиц.

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