Путин поручил наладить проверку ОСАГО по дорожным камерам

Система выявления незастрахованных водителей должна заработать до 1 ноября 2025 года.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить меры по борьбе с водителями без полиса обязательного автострахования ОСАГО. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Как следует из документа, должна быть запущена система проверки ОСАГО с помощью комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Срок выполнения поручения — 1 ноября текущего года.

Концепция системы по выявлению незастрахованных водителей через автоматические дорожные комплексы была разработана ещё в 2015 году и несколько раз запускалась в тестовом режиме. В пробном режиме работает система и сейчас — всероссийский эксперимент стартовал в декабре прошлого года. Пока водители без «автогражданки» получают только предупреждение через «Госуслуги».

Ожидалось, что в полноценном режиме система заработает с 1 марта 2025 года. Однако буквально в последний момент дата запуска была перенесена на 30 июня. Предположительно, потребовалось дополнительное время на объединение базы данных Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков (РСА).

По оценке автостраховщиков, в среднем 7-10% российских автомобилистов ездят без ОСАГО. Это около 2,5-3 млн из 36 млн водителей по всей стране. Первый штраф за езду на незастрахованном автомобиле составляет 800 рублей, за второе нарушение в течение 12 месяцев — 3000-5000 рублей.

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