Nissan выпустит спорткар GT-R нового поколения

Легендарный R35 получит преемника.

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Компания Nissan возобновит выпуск культового спорткара GT-R по прозвищу «Годзилла». Работа над спортивным автомобилем нового поколения уже идёт, заявил Арно Шарпантье, вице-президент по стратегии маркетинга продукции.

В конце февраля было объявлено о завершении производства GT-R поколения R35, который выпускался с 2007 года. Последние экземпляры сойдут с конвейера в июле. Приём заказов на родине в Японии уже прекращен.

«Наши специалисты работают над новым проектом. Когда будет завершена эта работа? Сложно сказать. Сегодня мало построить спорткар, нужно ещё и создать такой двигатель, который будет актуален в обозримом будущем», — рассказал Шарпантье, в беседе с AutoExpress.

По сведениям инсайдеров, R36 будет оснащаться гибридной силовой установкой с турбодвигателем и электромотором. Машина получит полный привод и продвинутую аэродинамику. Участие в разработке принимает Nismo, гоночное подразделение Nissan.

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