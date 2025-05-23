Требования к локализации автомобилей легкового такси станут обязательными с 1 марта 2025 года в большинстве регионов России.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о локализации такси. Соответствующий документ был размещён в пятницу, 23 мая, на портале официального опубликования правовых актов.

По новому закону российские таксопарки смогут эксплуатировать только легковые автомобили, которые набирают достаточно баллов локализации. Минимальная планка — 3200 тысячи баллов, под которые попадают автомобили АвтоВАЗ, марок «Москвич» и Evolute, а также китайские машины Haval сборки тульского завода.

Альтернативой баллам до 2033 года станет инвестиционный контракт (СПИК), подписывая который иностранные автопроизводители берут на себя обязательства по глубокой локализации востребованных моделей.

Закон о локализации такси в России вступит в силу 1 с марта 2026 года. Для таксомоторных компаний в регионах Сибири и Калининградской области предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028-го. На Дальнем Востоке локализация такси станет обязательной с 1 марта 2030-го.

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