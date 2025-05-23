Ferrari 500 TRC выставлена на аукцион

Экс-участник «12 часов Себринга» и «24 часов Ле-Мана» может поставить рекорд автомобильных аукционов.

© RM Sotheby's

Классический гоночный спорткар Ferrari 500 TRC 1957 года выпуска уйдет с молотка. Организаторы торгов, аукционный дом RM Sotheby's, просят за машину весьма внушительную сумму.

Спайдер 500 TRC с плавными и аэродинамичными обводами кузова считается одним из самых красивых спортивных автомобилей своего времени. Под капотом установлена 2,0-литровая рядная бензиновая «четвёрка» мощностью 180 л.с. По меркам автоспорта 50-х автомобиль развивал впечатляющие 245 км/ч.

С 1957 по 1963 годы машина с индексом 0658 MDTR приняла участие в 20 гонках, одержав в общей сложности 10 побед в своём классе и 13 раз заняв призовые места. В её послужном списке старты в таких известных и престижных соревнованиях, таких как «12 часов Себринга», «Милле Милья», «1000 километров Нюрбургринга» и «24 часа Ле-Мана».

Выставленное на торги шасси 0658 MDTR является одним из всего 16 экземпляров, сохранившихся до наших дней. Причём машина унаследовала оригинальное шасси, кузов, двигатель и заднюю ось. Последние 20 лет машина находилась во владении преданного энтузиаста Ferrari Клаудио Каджати из итальянской Пармы, использовалась лишь изредка и никогда не демонстрировалась широкой публике.

500 TRC имеет специальный сертификат Ferrari Classiche Red Book, который подтверждает аутентичность и особый статус экземпляра. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за лот $9 млн или 717 млн рублей. Эта сумма станет рекордом для моделей с четырёхцилиндровым мотором за всю более чем вековую историю проведения автомобильных аукционов.

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