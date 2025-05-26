Рассекречена мощность нового гибридного внедорожника Tank 500 Hi4-Z

Стали известны технические подробности о втором рамном внедорожнике Tank 500 с гибридным двигателем.

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Новый гибридный внедорожник Tank 500 Hi4-Z получил два электродвигателя и запас хода без ДВС почти на 200 км. Подробные технические данные опубликовал портал китайского Министерства промышленности и информационных технологий.

В отличие от первого полуэлектрического «вездехода» Tank 500 Hi4-Z, новый «пятисотый» оборудован не 3,0-литровым турбированным V6, а «турбочетверкой» на 2,0 литра мощностью 250 л.с. Зато электромоторы будут на обеих осях, их суммарная отдача составит 618 сил. Т.е. общая мощность комбинированной системы составит 863 л.с. Для сравнения, агрегат на Hi4-Z выдаёт 523 л.с.

Что касается трансмиссии, то за переключение передач отвечает 3-ступенчатая гибридная КПП. Время разгона с места до 100 км/ч — всего 4,5 секунды.

Tank 500 Hi4-Z имеет такие же габариты, как и Hi4-T: 5078 x 1934 x 1905 мм. Колесная база тоже аналогичная — 2850 мм. Дорожный просвет на 3 мм выше и равен 210 мм.

Емкость тяговой батареи увеличилась с 37,1 кВт⋅ч до 59,05 кВт⋅ч, а запас хода в электрическом режиме вырос с 85 км до 190 км.

Стоимость второго гибридного внедорожника Tank составляет 379 800 юаней (5,4 млн рублей), что на 30 тысяч юаней дороже менее мощного Tank 500 Hi4-T. Срок начала продаж пока не обнародован, предзаказы на новинку Great Wall Motor стартовали ещё в декабре 2024 года.

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