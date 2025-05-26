Стоимость $2,8 млн и тираж 100 штук: стали известны подробности выпуска гиперкара Katla

Новый итальянский гиперкар будет выпущен ограниченным тиражом.

© Giamaro Automobili

В минувшие выходные в итальянской Модене, где расположены заводы и музеи Ferrari и Lamborghini, состоялась презентация первого автомобиля Giamaro Automobili. Небольшая семейная компания из 22 сотрудников представила прототип своего гиперкара Katla, сообщает Top Gear.

О невероятных технических характеристиках малоизвестный итальянский автопроизводитель, основанный в 2021 году Эмилиано Джакомо Коммендаторе и его сыном Пьерфранческо, рассказал ещё до мероприятия. Гиперкар будет оснащаться 7,0-литровым четырехтурбинным мотором V12 мощностью 2127 л.с. И на презентации стало известно, что выпускать этот мотор будет туринская фирма Italtecnic, с которой заключен контракт.

© Giamaro Automobili

Всего семейное предприятие из Модены планирует выпустить 100 экземпляров Katla. Начальная стоимость составит внушительные $2,8 млн или 223 млн рублей. И это ещё не всё, так как доплата за полный набор опций оценена в $1,1 млн, что на $200 тысяч дороже дополнений на широко разрекламированный Bugatti Tourbillon. Однако французский гиперкар в базовой версии стоит намного дороже — $4,6 млн.

По сведениям Top Gear, ещё до презентации Giamaro Automobili получила 20 предзаказов на свой первый автомобиль. Правда, поставку заказчикам придётся ждать долго. Серийное производство Katla стартует лишь в 2027 году, а объём выпуска составит 30 единиц в год.

© Giamaro Automobili

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