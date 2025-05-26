Лемановский спортпрототип Glickenhaus превратили в дорожный автомобиль

Гражданская модель будет даже мощнее гоночной.

Scuderia Cameron Glickenhaus представила SCG 007S — дорожный вариант гоночного гиперкара, который получил 1000-сильный 6,2-литровый V8 и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. © SCG

Американская компания Glickenhaus представила дорожную версию своего гоночного прототипа 007 LMH. С 2021 по 2023 годы этот автомобиль участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и финишировал в призовой тройке в таких престижных соревнованиях, как «24 часа Ле-Мана» и «12 часов Себринга».

Мелкосерийная машина получила название SCG 007 LMH. Под капотом установлен 6,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 1000 «лошадок» и 1000 Н•м крутящего момента. Это почти на треть больше, чем на гоночном прототипе, где отдача ограничена 680 л.с. Причём вся эта мощность передаётся исключительно на задние колеса, а вес машины составляет всего-навсего 1550 кг. Коробка передач — обычный 7-ступенчатый «автомат».

Аэродинамика гиперкара осталась практически такой же, как и 007 LMH. Передняя часть унаследовала большой сплиттер, воздухозаборник на крыше и «акулий плавник», а также массивный задний спойлер.

Подвеска, как и на гоночном автомобиле, двухрычажная спереди и с толкателями сзади, ​​с регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости, которые можно настраивать в зависимости от трассы или стиля вождения. Кованые алюминиевые диски с центральной гайкой крепления идеально подходят для быстрой замены колёс — например, если автовладелец решил поучаствовать в трек-днях и перейти на гоночные слики.

Интерьер был адаптирован. По центру спереди по-прежнему расположено водительское кресло, но сзади появились два пассажирских сиденья. Кроме того, установлен кондиционер, а двери для более удобного входа и выхода из машины получили гидропривод.

Ожидается, что производство SCG 007 LMH стартует в конце 2025 года. Ориентировочная стоимость — $2,5 млн или 199 млн рублей.

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