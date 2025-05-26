Названа ориентировочная стоимость внедорожной версии Lada Granta

Кросс-версия появится в продаже в середине лета 2025 года.

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Новая версия популярного лифтбека Lada Granta — Active Cross — будет находиться в ценовом сегменте от 1,18 млн до 1,35 млн рублей. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского.

По словам эксперта, стоимость модификации будет сопоставима с приподнятым универсалом Lada Granta Cross. Старт продаж запланирован на середину лета 2025 года.

Отличительными качествами Lada Granta Active Cross являются защитный пластиковый обвес, повышенный клиренс и увеличенный размер багажника. Представители АвтоВАЗа заявляют, что по характеристикам кроссовая версия сопоставима с компактными кроссоверами.

Active Cross позиционируется как семейный автомобиль для активного образа жизни и, по мнению экспертов, будет популярен среди автомобилистов в возрасте от 30 до 40 лет. Прогнозируется, что с появлением этой модификации продажи машин семейства Lada Granta увеличатся на 7-10%.

Lada Granta поступила в продажу в декабре 2011 года и за 13,5 лет разошлась тиражом около 2 млн штук. В 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах «Гранта» стала самой продаваемой моделью Волжского автозавода.

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой топовой версии Lada Granta