Чемпионская машина Михаэля Шумахера продана за рекордную сумму

В списке самых дорогих болидов «Красного барона», проданных на торгах, появился новый лидер.

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Гоночная машина семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера ушла с молотка за рекордную сумму. Новый владелец Ferrari F1 2001 заплатил $18,2 млн, говорится в сообщении на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Торги состоялись в рамках Гран При Монако в минувшую субботу, 25 мая. Примечательно, что именно на этой машине в 2001 году Шумахер одержал свою пятую и последнюю победу на престижном этапе в Монте-Карло. Управлял немецкий гонщик данным болидом и в Венгрии-2001, где выиграв гонку, завоевал свой четвертый из семи чемпионских титулов в Ф-1.

Ferrari F1 2001 стала самой дорогой гоночной машиной Шумахера, проданной на аукционе. До прошлой субботы этот рекорд принадлежал Ferrari F2003-GA: шестой в карьере легендарного гонщика чемпионский автомобиль Ф-1 ушёл с молотка за $13,2 млн в 2022-м.

Шумахер выступал за Ferrari в Формуле-1 с 1996 по 2026 годы. В 181-й проведенной гонке в составе заводской команды из Маранелло он одержал 72 победы и 155 раз поднялся на подиум. С 2000-го по 2004-й «Красный барон», как прозвали Михаэля, завоевал пять подряд чемпионских титулов, установив рекорд по самой длинной победной серии в чемпионате мира.

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