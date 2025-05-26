Hongqi анонсировал три премиальные новинки для России

Китайский премиум-бренд в скором времени запустит в России продажи лифтбека, кроссовера и седана.

© Hongqi

До конца 2025 года модельный ряд Hongqi в России расширится до десяти автомобилей. В ближайшие несколько месяцев в продаже появятся три новинки, сообщила пресс-служба российского офиса китайской марки.

Как говорится в сообщении, поступившем «Рамблер Авто» 26 мая, с 4 июня в автосалонах будет доступен спортивный лифтбек Hongqi H6. Следом состоится дебют полноразмерного кроссовера HS7, а кульминацией станет выход люксового представительского седана Hongqi L1, у которого, как заявляют в компании, не будет конкурентов на российском рынке.

© Hongqi

Новинки Hongqi на российском рынке в 2025 году

Hongqi H5: Лифтбек в комплектациях Comfort и Deluxe. Обе версии оснащены 2,0-литровым турбодвигателем на 245 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Hongqi HS7: Кроссовер имеет такую же связку мотора и коробки передач, как H5, однако отличается полным приводом. Компоновка салона доступна на пять или семь мест.

Hongqi L1: Бизнес-седан имеет длину 5353 мм. Имеет две моторные модификации: турбодвигатели V6 и V8 мощностью до 490 л.с. За переключение передач отвечает 8-скоростной АКПП, как на H5 и HS7. Привод — полный.

Премиальный суббренд FAW дебютировал в России в мае 2023 года и реализовал за эти два года около 11 000 автомобилей. На сегодняшний день в российской линейке представлены семь моделей: кроссоверы HS3, HS5, E-HS9 и HS7 предыдущего поколения, бизнес-седаны H5 и H9, а также минивэн HQ9.

Базовые ценности: тест-драйв большого минивэна Hongqi HQ9