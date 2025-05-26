АвтоВАЗ не менял планы по выпуску Lada Iskra

Тольяттинский автогигант отреагировал на инсайд от одного из своих поставщиков.

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Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ прокомментировал информацию о возможном переносе массового серийного выпуска Lada Iskra на 2026 год.

В понедельник утром, 26 мая, СМИ со ссылкой на одного из производителей компонентов сообщили, что запуск крупносерийного производства «Искры» состоится лишь весной следующего года.

«Домыслы поставщика не соответствуют действительности», — приводит слова представителя Волжского автозавода «Российская газета».

Торжественный запуск производства Lada Iskra на площадке в Тольятти стартовал 19 апреля, в день 55-летия выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101, более известного как «копейка». В продажу машины нового семейства поступят 20 июля 2025 года.

«Искра» будет выпускаться в трёх кузовах: седан, универсал и кросс-универсал с увеличенным дорожным просветом. Примерная стоимость – 1,2 млн рублей. На прошлой неделе стало известно, что с первого дня продажи новинка АвтоВАЗа будет включена в программу льготного автокредитования.

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