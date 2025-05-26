Назван средний размер штрафа за нарушение ПДД в России в 2025 году

Несоблюдение правил на дорогах обходится россиянам на 50% дороже, чем в 2024 году.

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Сумма среднего штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России выросла за последний год в полтора раза. Платеж составляет 930 рублей, а свыше половины штрафов россияне получили за превышение скорости.

Как говорится в сообщении пресс-службы «МТС Банка», поступившем «Рамблер Авто», такой значительный рост связан с увеличением штрафов с 1 января 2025 года и уменьшением скидки при своевременной оплате с 50% до 25%. При этом в целом в сравнении с весной прошлого года Госавтоинспекция выписала на 11% меньше постановлений.

Топ-3 самых распространённых нарушений ПДД в России весной 2025 года:

Превышение скорости движения от 20 до 40 км/ч — 60,9% от общего количества штрафов; Несоблюдение требований знаков или разметки — 6%; Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами — 4%.

В числе самых редких нарушений — правила проезда через железнодорожные переезды, разворот или движение задним ходом на запрещенных для таких маневров участках, а также повторный выезд на встречную полосу. Каждое это несоблюдение ПДД грозит лишением прав.

«Самый большой штраф весной в 525 000 рублей был получен в Удмуртии по статье «Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов», — рассказали авторы исследования.

Больше всего штрафов этой весной, 44,8%, ГАИ выписала в Москве. На втором месте в антирейтинге идёт Санкт-Петербург (5,7%). Дополняют топ-5 регионов по количеству нарушений Татарстан (4,5%), Свердловская область (3,7%) и Башкирия (3,2%).

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