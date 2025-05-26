Volvo сократит 3000 сотрудников по всему миру

Автопроизводитель вынужден сократить расходы.

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Шведская компания Volvo Cars, входящая в состав китайского концерна Geely, сократит около 3000 рабочих мест в рамках масштабной программы по уменьшению расходов. Об этом стало известно информационному агентству Reuters.

Ещё в апреле совет директоров Volvo утвердил меры по экономии $1,9 млрд и приостановил ряд инвестиций. Под сокращение попадут сотрудники компании по всему миру — преимущественно увольнения затронут офисных работников, 15% от всего штата.

На сегодняшний день в Volvo числятся 43 500 штатных сотрудников и 3000 внештатников.

«Автомобильная промышленность переживает непростое время. Чтобы преодолеть этот непростой период, мы должны оптимизировать наши расходы», — прокомментировали в Volvo.

За первый квартал 2025 года выручка шведской фирмы упала на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до $8,63 млрд. Продажи автомобилей Volvo в мире сократились на 10% и составили 70 737 штук.

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