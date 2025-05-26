В России вырос спрос на подержанные Maserati и Rolls-Royce

Рынок роскошных автомобилей с пробегом установил рекорд 2025 года.

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Люксовые машины с пробегом набирают популярность среди российских автомобилистов. В апреле было продано 253 «бэушки», что на 19% больше, чем в предпоследний месяц весны 2024 года, передаёт «Автостат».

Апрельский показатель рынка б/у люксовых машин стал наивысшим с начала текущего года. В январе россияне купили 150 авто класса люкс, в феврале – 176, в марте — 201.

Марочный рейтинг возглавила Maserati — 50 единиц. Следом расположились Rolls-Royce (37), Lamborghini (36), Ferrari (34) и Aston Martin (10).

Самой популярной роскошной «бэушкой» в апреле стало купе Bentley Continental GT, разошедшееся тиражом 41 экземпляр. Вторую строчку модельного рейтинга занял внедорожник Lamborghini Urus, перепроданный в количестве 26 штук. Замкнул тройку самых востребованных «люксов» с пробегом кроссовер Maserati Levante — 23 машины.

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